Olaylı Chelsea-Tottenham derbisinde kazanan çıkmadı

Premier Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Chelsea, Tottenham'ı evinde ağırladı. Conte ile Tuchel birbirine girdiği mücadele, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanıdı.

Premier Lig'in ikinci haftasında ilk hafta maçlarını kazanan Chelsea ile Tottenham, Stamford Bridge'de Londra Derbisi'nde karşı karşıya geldi.

Nefes kesen mücadelede kazanan çıkmadı ve maç, 2-2'lik skorla berabere sona erdi.

Chelsea'nin golleri 19'uncu dakikada Kalidou Koulibaly ve 77'nci dakikada Reece James'den gelirken, Tottenham'ın golleri ise 68'inci dakikada Hojbjerg ve 90+6'ncı dakikada Harry Kane'den geldi.

Conte ile Tuchel birbirine girdi

Öte yandan Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, 68. dakikada gelen beraberlik golünden sonra Chelsea kulübesine doğru sevincini yaşadı. Chelsea teknik direktörü Thomas Tuchel, bunun üzerine Conte'nin üzerine yürüdü.

İkilinin arasında itişme yaşandıktan sonra, hakem Anthony Taylor iki isme de sarı kart çıkardı. Maç sonrasında iki teknik direktör el sıkışmaları sırasında, sinirler bir kez daha gerildi.

Sezonun ilk kırmızı kartları çıktı

Oyuncuların da karıştığı gerginlik uzun bir süre devam etti. İki teknik direktör bu kez kırmızı kart gördüler. Tuchel ve Conte'nin kırmızı kartları Premier Lig'de sezonun ilkleri oldu.

İki takımın 3'üncü hafta maçları

Bu sonuçla birlikte Chelsea ve Tottenham puanını 4'e yükseltti. Chelsea 3'üncü hafta mücadelesinde Leeds United'a konuk olurken; Tottenham ise sahasında Wolverhampton ile karşılaşacak.