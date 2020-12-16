Olcay Şahan: Edin Terzic en iyilerden biri olabilir

Kariyerine Yeni Malatyaspor'da devam eden Olcay Şahan, Beşiktaş'ta birlikte çalıştığı Edin Terzic hakkında açıklamalarda bulundu. Şahan genç futbol adamına övgüler yağdırdı.

Haziran 2013'ten Ocak 2017'ye kadar Dortmund'un 'geçici' teknik direktörü Edin Terzic ile birlikte Beşiktaş'ta çalışan Olcay Şahan, Alman basınına Hırvat antrenör ile ilgili görüşlerini anlattı.

"Edin Terzic'in Dortmund'un yeni hocası olduğunu basından öğrendim. Edin ile neredeyse haftada 1 telefonda konuşurum. Performansımla ilgili görüşürüz. Onun fikirleri benim için çok kıymetlidir. Çünkü, futboldan anlayan biridir ve bu açıdan uzman diyebilirim. Futbolu çok iyi anlar."





"TEKNİK DİREKTÖR GİBİYDİ"

"Edin, hiçbir zaman sıradan bir asistan koç olmadı. Neredeyse takımın teknik direktörü gibiydi diyebilirim. Slaven Bilic ile İstanbul'da çalışırken tüm takıma hakimdi. Onun fikirlerini sahada uygulardık. Bilic patrondu ve son sözün sahibiydi ama fikirler Edin Terzic'e aitti."

"GALATASARAY'A KARŞI DERBİ KAZANDIRDI"

"Edin Terzic, futbolculara hep çok biri olmuştur. Futbolcuları dinler ve güzel tavsiyeler verir. Sadece sportif açıdan değil. Edin, güvenebileceğiniz bir dostunuzdur. Gerçek bir motivasyon ustasıdır. Doğru sözleri bir şekilde bulur. Futbol görüşü, çok farklıdır. Her maça farklı bakar. Beşiktaş'tayken sıklıkla 4-3-3 oynardık ama Edin, bunu maçtan maça değiştirirdi. Çoğu fikirleri başarılı olmuştur. Bir gün Galatasaray'a karşı bir derbi maçımız vardı. Edin'in önerisiyle bütün hafta boyunca kontrapres çalıştık. Galatasaray'ın zayıflığının bu olduğunu düşünüyordu. Antrenmanlarda çalıştığımız metotlarla 2 gol birden bulup kazanmıştık."





"DORTMUND'DA BAŞARILI OLACAK"

"Edin, bence Dortmund'da çok başarılı olacak. Dortmund'un önümüzdeki birkaç yıl teknik direktörü olabileceğini düşünüyorum. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisi olması için gereken her şey sahip.

Dortmundlu futbolcuların Edin'i hafife alacağını düşünmüyorum. Edin'e bunu yapmazlar. Onunla çalışan her futbolcu Edin'e inanır ve saygı duyar. Onun futbolu ne kadar bildiğini ve futbolcular için ne kadar korumacı olduğunu bilirler. Dortmundlu her oyuncu, Edin teknik direktör olduğu için sevinmiştir. Bence Dortmund, Edin ile önümüzdeki yıllarda da yola devam edecek.

Edin Terzic, çocukluğundan beri Dortmund taraftarı. Antrenör olarak bir hayalini gerçekleştirmişti. 2019 yazında Bundesliga'dan bazı takımlar ona teknik direktörlük teklifi yapmıştı ama Dortmund'da olduğu için bu teklifleri geri çevirmişti. Bana, 'Dortmund'dan ayrılamam, asla' demişti. Şimdi gerçekten Dortmund'un teknik direktörü oldu."