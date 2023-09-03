Old Firm derbisinde Celtic, Rangers'ı devirdi Premiership'in 4. haftasında Celtic, derbi maçında Rangers'ı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

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İskoçya Premiership'in 4. haftası dev bir maça sahne oldu.

Old Firm derbisinde Michael Beale'nin takımı Rangers ile Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic karşı karşıya geldi.

Celtic tek golle kazandı

Rangers'ın ev sahipliğinde Ibrox Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Celtic kazandı.

Ezeli rakibi karşısında yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Kyogo Furuhashi attı.

Rıdvan Yılmaz ikinci yarıda oyuna girdi

Futbol kariyerine Rangers'ta devam eden milli sol bek Rıdvan Yılmaz, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmanın 65. dakikasında Dujon Sterling'in yerine oyuna girdi.

Bu galibiyetle Celtic puanını 10'a çıkardı. Rangers ise 6 puanda kaldı. Ligin 5. haftasında Celtic sahasında Dundee FC'yi ağırlarken, Rangers deplasmanda St. Johnstone ile kozlarını paylaşacak.