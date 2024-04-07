Old Firm derbisinde Rangers'la Celtic yenişemedi Old Firm derbisinde Rangers, sahasında ezeli rakibi Celtic'le 3-3 berabere kaldı.

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İskoçya Premiership'in 32. hafta mücadelesi Old Firm derbisine sahne oldu.

Ezeli rakipler Rangers ile Celtic dev maçta karşı karşıya geldi.

Ibrox'ta oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu. 6 kez ağların sarsıldığı mücadele 3-3'lik eşitlikle sona erdi.

6 gollü maçta kazanan çıkmadı

Celtic, 1. dakikada Daizen Maeda ve 34. dakikada Matthey O'Riley'in penaltıdan attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Rangers, 55. dakikada penaltıdan James Tavernier ile farkı bire indirdi. Ev sahibi Rangers, 86. dakiakda Abdallah Dipo Sima ile skoru eşitledi.

Celtic, 2-2'lik eşitlikten bir dakika sonra Adam Uche Idah ile 87'de bir gol daha buldu ve 3-2 öne geçti. Rangers'ta 90+3'te sahneye çıkan Rabbi Matondo maçın skorunu 3-3 olarak belirledi.

Rıdvan Yılmaz forma giyemedi

Rangers'ta sakatlığı bulunan Rıdvan Yılmaz, maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Rangers 74, Celtic 75 puana yükseldi.

Rangers, ligde gelecek hafta Dundee FC deplasmanına gidecek. Celtic, sahasında St. Mirren'i ağırlayacak.