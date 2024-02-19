Oliver Glasner, Crystal Palace'ın başına geçti İngiliz ekibi Crystal Palace, istifa eden Roy Hodgson'ın yerine teknik direktörlüğe Oliver Glasner'i getirdiğini duyurdu.

AA

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace, teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'i getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle bugün istifa eden Roy Hodgson'ın yerine 49 yaşındaki Avusturyalı teknik adam Glasner'in getirildiği kaydedildi.

2026'ya kadar sözleşme imzaladı

Alman ekipleri Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt'u çalıştıran Glasner, Londra temsilcisiyle Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

Son 16 maçta 10 mağlubiyet yaşayan Crystal Palace, ligde 16. sırada yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)