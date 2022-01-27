Oliver Kahn ayrılığı açıkladı

Bayern Münih CEO'su Oliver Kahn, Niklas Süle'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

2017 yılında Hoffenheim'dan Bayern Münih'e transfer olan Niklas Süle, 2021-22 sezonun tamamlanmasının ardından Bayern Münih'ten ayrılacak.

Bavyera ekibinin CEO'su Oliver Kahn, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin şunları söyledi, "Görüşmeler uzun süredir devam ediyordu ve ona yeni bir kontrat teklifinde bulunduk. Fakat Niklas kabul etmeyeceğini söyledi. Sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor." Kahn ayrıca, Süle'nin yerini doldurmak için birçok opsiyonları olduğunu belirtti.

3 KULÜBÜN RADARINDA

Haziran ayında sözleşmesinin bitmesinin ardından serbest kalacak Niklas Süle ile 3 kulübün ilgilendiği ifade edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Newcastle United ve Chelsea'nin Alman oyuncuyu kadrosuna katmak istediği belirtilirken 26 yaşındaki oyuncuyla Barcelona'nın da ilgilendiği kaydedildi.

2017'de 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan Bayern Münih'e transfer olan Niklas Süle, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 1 asist üretti.