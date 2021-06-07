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    Olivier Giroud Chelsea’ye kızgın

    Chelsea, Milan ve West Ham’ın da gündeminde olan Giroud’nun biten sözleşmesini, oyuncuya sormadan opsiyon maddesini kullanarak 1 yıl uzattı.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 10:07
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    Olivier Giroud Chelsea’ye kızgın

    Fransız yıldız Olivier Giroud, Fenerbahçe ’nin forvet adayları arasında yer alıyordu.

    Ancak Chelsea; Milan ve West Ham’ın da gündeminde olan Giroud’nun biten sözleşmesini, oyuncuya sormadan opsiyon maddesini kullanarak 1 yıl uzattı. Ardından da 5 milyon euroya satış listesine koydu.

    FIFA’YA ŞİKAYET EDEBİLİR

    Şu anda Fransa ile EURO 2020’ye hazırlanan 34 yaşındaki forvet, Chelsea’nin bu hamlesi nedeniyle bir hayli kızgın. Fransız basınında çıkan haberlere göre Giroud, turnuva sonrası İngiliz ekibini FIFA’ya şikayet edebilir.

    Olivier Giroud Chelsea’ye kızgın #1

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