Ölüm tehditleri alan İngiliz hakem maç yönetmek istemedi

Fulham-West Ham United karşılaşmasında hatalı bir karar vererek Tomas Soucek'i oyundan atan hakem Mike Dean, ölüm tehditleri alınca federasyona başvurarak maç yönetmek istemediğini bildirdi.

Farklı mizacıyla Premier Lig'in en sevilen ve konuşulan hakemlerinden olay Mike Dean'in başı, verdiği bir karar nedeniyle belada.

DİRSEĞİ RAKİBİNE ÇARPTI

Geçtiğimiz hafta Fulham ile West Ham United arasında oynanan maçta Tomas Soucek'in dirseği yanlışlıkla rakibine çarpmış ve Dean oyuncuya kırmızı kart göstermişti.

ÖLÜM TEHDİDİ ALDI

Bu maçın ardından Dean'e olan tepki büyürken, West Ham taraftarı da hem tecrübeli hakeme hem de ailesine sosyal medyadan ölüm tehditleri yağdırdı.

GÖREV ALMAK İSTEMEDİ

Ölüm tehditlerinin artması nedeniyle polise başvuran Dean, ayrıca bir sonraki hafta oynanacak maçlarda görev almak istemediğini de federasyona iletti.

Öte yandan İngiltere Futbol Federasyonu, West Ham'ın itirazı haklı bularak Soucek'in kırmızı kartını iptal etti.