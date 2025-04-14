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Olympiakos, AEK Atina'yı yenerek şampiyon oldu

Olympiakos, AEK Atina'yı yenerek şampiyon oldu Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Olympiakos, AEK Atina'yı 1-0 mağlup etti ve şampiyon oldu.