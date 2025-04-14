Olympiakos, AEK Atina'yı yenerek şampiyon oldu

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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun 3. haftasında Olympiakos, sahasında AEK Atina ile karşı karşıya geldi.
OLYMPIAKOS, 48. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ
Olympiakos, Georgios Karaiskakis Stadyumu'ndaki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Yunanistan'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Ayoub El Kaabi attı.
Bu sonucun ardından Olympiakos, bitime 3 hafta kalan takipçisi Panathinaikos ile puan farkını 10'a çıkartarak 66 puana yükseldi ve ligde şampiyonluğa ulaştı.
Olympiakos, bu şampiyonlukla birlikte 48. kez mutlu sona ulaştı.
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