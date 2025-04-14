Olympiakos, AEK Atina'yı yenerek şampiyon oldu
Haber Merkezi

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nun 3. haftasında Olympiakos, sahasında AEK Atina ile karşı karşıya geldi.

OLYMPIAKOS, 48. ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Olympiakos, Georgios Karaiskakis Stadyumu'ndaki maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Ayoub El Kaabi attı.

Bu sonucun ardından Olympiakos, bitime 3 hafta kalan takipçisi Panathinaikos ile puan farkını 10'a çıkartarak 66 puana yükseldi ve ligde şampiyonluğa ulaştı.

Olympiakos, bu şampiyonlukla birlikte 48. kez mutlu sona ulaştı.

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Fatih Yıldırım
Yazar