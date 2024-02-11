Olympiakos'ta Jose Luis Mendilibar dönemi başladı Carlos Carvalhal ile yollarını ayıran Yunan ekibi Olympiakos'un yeni teknik direktörü Jose Luis Mendilibar oldu.

AA

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos, teknik direktörlük görevine Jose Luis Mendilibar'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta Carlos Carvalhal ile yolların ayrılmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevine 62 yaşındaki Mendilibar'ın getirildiği kaydedildi.

Carvalhal dönemi kısa sürdü

Türkiye'de de bir dönem görev yapan Carvalhal'a Aralık 2023'te kulübeyi emanet eden Yunan ekibi, 11 maçta alınan 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonrasında Portekizli çalıştırıcıyla yollarını ayırdı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)