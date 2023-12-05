Olympiakos'un yeni teknik direktörü Carlos Carvalhal oldu
AA & Ensonhaber

Teknik direktör Diego Martinez ile yollarını ayıran Yunan ekibi Olympiakos, takımın başına tanıdık bir ismi getirdi.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktörlük görevine Carlos Carvalhal'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Celta Vigo'yu çalıştıran Portekizli teknik adam ile sözleşme imzalandı.

Beşiktaş ve Başakşehir'i çalıştırdı

2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ı çalıştıran 58 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı 47 maçta 22 galibiyet 9 beraberlik 16 mağlubiyet almıştı.

Carvalhal kariyeri boyunca; Braga, Sporting Lizbon, Başakşehir, Swansea ve Celta Vigo gibi önemli kulüplerde de görev yapmıştı.