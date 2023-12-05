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Olympiakos'un yeni teknik direktörü Carlos Carvalhal oldu

Olympiakos'un yeni teknik direktörü Carlos Carvalhal oldu Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos, bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Başakşehir'de de görev yapan Portekizli teknik adam Carlos Carvalhal'i takımın başına getirdi.