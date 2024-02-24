Olympique Lyon, Metz'i devirdi Olympique Lyon, Ligue 1'in 23. haftasında konuk olduğu Metz'i 2-1 mağlup etti.

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Fransa Ligue 1'in 23. haftasında Metz, Olympique Lyon'u ağırladı.

Konuk ekip geriye düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Lyon'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Lacazette ve 60. dakikada Benrahma atarken Metz'in tek sayısını 13. dakikada Miautadze kaydetti.

Üst üste 4. galibiyet

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini alarak puanını 28'e çıkaran ve tehlike bölgesinden yukarı doğru tırmanmayı sürdüren Olympique Lyon ligdeki bir sonraki maçında Lens'i konuk edece

Oynadığı son 10 maçta galibiyet alamadan 9'unu kaybederek 17 puanla küme hattında kalan Metz ise Nantes deplasmanına gidecek.