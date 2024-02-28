Olympique Lyon, Strasbourg'u penaltılarda saf dışı bıraktı
ensonhaber.com

Fransa Kupası çeyrek finalinde Olympique Lyon, Strasbourg'u konuk etti.

Karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz tamamlandı.

Penaltılar sonucunda rakibini 4-3 mağlup eden Olympique Lyon tur atlayan taraf oldu.

Olympique Lyon'da Maxence Caqueret, Gift Orban, Ainsley Maitland-Niles ve Rayan Cherki penaltıları gole çevirirken Strasbourg'da Thomas Delaine ve Lucas Perrin penaltılardan yararlanamadı.

Olympique Lyon'un bir sonraki turdaki rakibi önümüzdeki günlerde belli olacak.