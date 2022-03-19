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    Omar Elabdellaoui, Norveç'ten affını istedi

    Galatasaray'da uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Omar Elabdellaoui, Milli Takım'a gidemeyeceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 10:25
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    Omar Elabdellaoui, Norveç'ten affını istedi

    Ailesiyle birlikte geçtiğimiz yıl yılbaşını kutlarken talihsiz bir kaza yaşayan Omar Elabdellaoui, Galatasaray'da uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Tecrübeli sağ bekin, milli ara öncesinde af talebinde bulunduğu öğrenildi.

    Galatasaray'ın Avrupa kadrosuna eklemediği Omar Elabdellaoui, bu sezon toplamda 4 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki Norveçli sağ bek 279 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 1 sarı kart gördü.

    NORVEÇ FUTBOL FEDERASYONU DUYURDU

    Omar Elabdellaoui, uzun bir aradan sonra davet edildiği Norveç Milli Takımı'ndan affını istedi. Omar, Slovakya ve Ermenistan maçları için çağrıldığı aday kadrodan çıkarıldı.

    Norveç Futbol Federasyonu (NFF) tarafından dün yayınlanan basın bildirisinde, "Omar Elabdellaoui, bir havai fişek kazasında gözünü yaraladıktan sonra birkaç göz ameliyatı geçirdi ve önümüzdeki hafta son ameliyatın ardından rutin bir kontrolden geçecek. Kontrolü milli maçlar sonrasına ertelemek için girişimlerde bulundu. Ancak ne yazık ki bu mümkün olmadı. Bu nedenle Pazartesi günü başlayacak olan milli takım kampı nedeniyle affını istemek zorunda kaldı" denildi.

    Omar Elabdellaoui, Norveç ten affını istedi #1


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