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Ömer Faruk Beyaz'dan Stuttgart paylaşımı
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Ömer Faruk Beyaz, yeni takımının stadyumunda çekildiği fotoğrafı paylaştı.
- Haber Merkezi
- 06.06.2021 - 17:23
Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 4 yıllık anlaşmaya varan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımı ile ilk fotoğrafını paylaştı.
Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 30 Haziran'da sözleşmesi sona eren 17 yaşındaki oyuncu Stuttgart ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını daha önce açıklamıştı.
"YENİ BAŞLANGIÇLAR"
Yeni takımıyla ilk paylaşımını yapan Beyaz, "Yeni Başlangıçlar" notunu düştü.