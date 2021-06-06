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    Ömer Faruk Beyaz'dan Stuttgart paylaşımı

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Ömer Faruk Beyaz, yeni takımının stadyumunda çekildiği fotoğrafı paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 17:23
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    Ömer Faruk Beyaz'dan Stuttgart paylaşımı

    Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 4 yıllık anlaşmaya varan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımı ile ilk fotoğrafını paylaştı.

    Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 30 Haziran'da sözleşmesi sona eren 17 yaşındaki oyuncu Stuttgart ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını daha önce açıklamıştı.

    "YENİ BAŞLANGIÇLAR"

    Yeni takımıyla ilk paylaşımını yapan Beyaz, "Yeni Başlangıçlar" notunu düştü.

    Ömer Faruk Beyaz dan Stuttgart paylaşımı #1

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