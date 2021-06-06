Ömer Faruk Beyaz'dan Stuttgart paylaşımı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Ömer Faruk Beyaz, yeni takımının stadyumunda çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 4 yıllık anlaşmaya varan Ömer Faruk Beyaz, yeni takımı ile ilk fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve 30 Haziran'da sözleşmesi sona eren 17 yaşındaki oyuncu Stuttgart ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını daha önce açıklamıştı.

"YENİ BAŞLANGIÇLAR"

Yeni takımıyla ilk paylaşımını yapan Beyaz, "Yeni Başlangıçlar" notunu düştü.