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Orkun Kökçü asist yaptı: Benfica net skorla kazandı

Orkun Kökçü asist yaptı: Benfica net skorla kazandı Benfica, Primeria Liga'nın 18. haftasında konuk ettiği Boavista'yı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Benfica'nın ilk golünü hazırlayan isim oldu.