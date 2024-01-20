Orkun Kökçü asist yaptı: Benfica net skorla kazandı

ensonhaber.com
Portekiz Primeria Liga'nın 18. haftasında Benfica, Boavista'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 61'de Angel Di Maria ile 90+4'te Marcos Leonardo kaydetti.
Orkun Kökçü'den asist
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 85 dakika forma giydiği maçta Angel Di Maria'nın attığı golün asistini yaptı.
Bu sonuçla birlikte puanını 45'e yükselten Benfica ligdeki bir sonraki maçında Estrela deplasmanına gidecek.
20 puanda kalan Boavista ise Portimonense'yi konuk edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış