Orkun Kökçü, Hollanda'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi Geçen sezon Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord’da forma giyen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli futbolcu Orkun Kökçü, 2022-2023 sezonu Hollanda Eredivise Awards’da ‘yılın futbolcusu’ adayları arasında gösterildi.

İHA

Geçen sezon Hollanda’nın Feyanoord takımında etkili bir performansa imza atarak şampiyonluk yaşayan ve daha sonra Portekiz Ligi ekibi Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda’da yılın futbolcusu adayları arasına girmeyi başardı.

Orkun Kökçü, geçen yılki takım arkadaşları Santiago Giménez ve David Hancko, geçen sezon Twente'de forma giyen Vaclav Cerny ve PSV Eindhoven'dan Xavi Simons ile ödül için yarışacak.

Ödül törenle sahibini bulacak

'Yılın Futbolcusu' ödülünün kazananı, Hollanda 1. Lig kulüplerinin kaptanları ve Hollanda Futbolcular Birliği üyeleri arasında yapılacak oylamayla belirlenecek.

Hollanda 1. Ligi Ödülleri'nin sahipleri, yarın TSİ 21.30'da Hollanda'nın Utrecht kentindeki DeFabrique etkinlik merkezinde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.