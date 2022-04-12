Petrol
101.64
3.21%
Euro
15.97
0.00%
Dolar
14.68
0.14%
Altın
923.18
0.22%
Borsa
2431
-0.72%
Bitcoin
594.607
-3.74%
BTXN Coin
31.30
0.61%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Orkun Kökçü performansıyla alkış alıyor

    Orkun Kökçü, sergilediği performans ile dikkat çekmeye devam ediyor. Milli oyuncu, Hollanda Ligi’nde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında takımının ilk golünü attı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 12:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Orkun Kökçü performansıyla alkış alıyor

    Hollanda 1. Lig ekiplerinden Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, ligde bu hafta oynanan Heracles karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı ve 76 dakika sahada kaldı.

    Müsabakanın 76. dakikasında yerini Jorrit Hendrix’e bırakan milli oyuncu, sahada kaldığı süre boyunca sergilediği futbolla göz doldururken takımının ilk golünü kaydetti. Feyenoord, ligde Ajax ve PSV Eindhoven’ın ardından 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

    Orkun Kökçü performansıyla alkış alıyor #1

    Bu sezon ligde 7 gol, 8 asist ile oynuyor

    U21 klasmanından itibaren Türkiye Milli Takımı'nın formasını giyen milli oyuncu, bu sezon Feyenoord forması ile ligde 28 maça çıktı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandıran Kökçü, 8 de asist yaparak takımı adına 15 gole direk katkı yapmış oldu.

    Öte yandan Feyenoord ile bu sezon 8 kez de UEFA Avrupa Konferans Ligi maçına çıkan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz hafta Slavia Prag ile 3-3 berabere kaldıkları maçta takımının 3. golünü atarak bu sezon Avrupa’da 2. golünü kaydetmiş oldu.


    İlginizi Çekebilir

    Elazığlı 'Müslüm Gürses'e memleketinde yoğun ilgi
    Yaşam

    Elazığlı 'Müslüm Gürses'e memleketinde yoğun ilgi

    Japonya’da, koronavirüsün yeni varyantı görüldü
    Sağlık

    Japonya’da, koronavirüsün yeni varyantı görüldü

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin kazanç şifresini çözdü

    Görüş Bildir