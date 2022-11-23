Orkun Kökçü, umrede

A Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Feyenoord'dan takım arkadaşı olan Muhammed Taabouni ile umreye gitti.

A Milli Takımımızın başarılı oyuncularından Orkun Kökçü, takım arkadaşı Muhammed Taabouni ile Dünya Kupası arasında umre ziyaretinde bulundu.

Başarılı oyuncunun Umre paylaşımının altında binlerce beğeni gelirken, Orkun'un geçtiğimiz haftalarda LGBT pazubandını takmayı reddetmesi ise yeniden gündeme getirildi.

LGBT pazubandını takmayacağını açıklayan milli oyuncu, "Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Yapılacak bu hareketin önemini çok iyi biliyorum ancak dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden de bu kaptanlık bandını takarken rahat hissetmiyorum." demişti.

LGBT nedir?

LGBT veya GLBT ya da LGBTQ+ 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı ve 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı.

Birçok aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT topluluğu kullanımına geçti.