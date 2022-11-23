Petrol
85.67
-3.07%
Euro
19.2328
0.29%
Dolar
18.626
0.11%
Altın
1.039
-0.15%
Borsa
4771
-0.21%
Bitcoin
314.360
2.84%
BTXN Coin
5.92
-0.33%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Hafif yağmur 18 C
    Orkun Kökçü, umrede

    Orkun Kökçü, umrede

    A Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, Feyenoord'dan takım arkadaşı olan Muhammed Taabouni ile umreye gitti.
    • 23.11.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    A Milli Takımımızın başarılı oyuncularından Orkun Kökçü, takım arkadaşı Muhammed Taabouni ile Dünya Kupası arasında umre ziyaretinde bulundu.

    Başarılı oyuncunun Umre paylaşımının altında binlerce beğeni gelirken, Orkun'un geçtiğimiz haftalarda LGBT pazubandını takmayı reddetmesi ise yeniden gündeme getirildi.

    Orkun Kökçü, umrede #1

    LGBT pazubandını takmayacağını açıklayan milli oyuncu, "Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Yapılacak bu hareketin önemini çok iyi biliyorum ancak dini inancım nedeniyle, bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden de bu kaptanlık bandını takarken rahat hissetmiyorum." demişti.

    LGBT nedir?

    LGBT veya GLBT ya da LGBTQ+ 1990'larda LGB kısaltmasından sonra ortaya çıktı ve 1980'lerin ortaları ile sonlarından itibaren gey sözcüğü yerine kullanılarak LGBT topluluğunu temsil etmeye başladı.

    Birçok aktivist, gey topluluğu kullanımının eksik bir tanımlama olduğunu düşünerek LGBT topluluğu kullanımına geçti.

    Orkun Kökçü, umrede #2

    Pierre van Hooijdonk'tan Orkun Kökçü'ye LGBT eleştirisi - HABERİ

    Orkun Kökçü, umrede #3


    Kuş Uçuşu dizisi 2. sezon ne zaman? Kuş Uçuşu 2. sezon konusu ne olacak?
    Medya

    Kuş Uçuşu dizisi 2. sezon ne zaman? Kuş Uçuşu 2. sezon konusu ne olacak?

    Orkun Kökçü, umrede
    Dünyadan futbol

    Orkun Kökçü, umrede

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir