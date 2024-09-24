Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın lokomotifi oldu Portekiz Ligi’nin 6. haftasında Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup ederken, Benfica'nın ikinci golünü Orkun Kökçü kaydetti, ilk iki golün asistleri ise Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

DHA

Milli futbolcular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Boavista ile karşılaştı.

Estadio do Bessa'da oynanan karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro'du. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, maça ilk 11'de başlarken Benfica, mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanarak ayrıldı.

Benfica'nın gollerini 11. dakikada Vangelis Pavlidis, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90+1'de Arthur Cabral kaydetti. Ayrıca, Benfica'nın ilk iki golünde asist yapan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Bu sonucun ardından Benfica, 13 puanla 3. sıraya yükselirken, Boavista 5 puanla 15. sırada kaldı.

Orkun Kökçü, maç boyunca 90 dakika sahada kalırken, Kerem Aktürkoğlu 71. dakikada Zeki Amdouni ile değiştirildi.

ORKUN ATTI, KEREM ATTIRDI

Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen milli oyuncular Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu, sergiledikleri performanslarla dikkat çekmeye devam ediyor. Orkun, Boavista ağlarına 31. dakikada attığı golle bu sezon Benfica formasıyla toplamda 3. golünü kaydetti. 23 yaşındaki oyuncu, daha önce Portekiz Ligi’nin 3. haftasında Estrela ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız'a da gol atmıştı.

Diğer yandan, yaz transfer döneminde takıma katılan Kerem Aktürkoğlu, skora katkı anlamında hiçbir maçı boş geçmedi. Boavista karşısında Benfica’nın attığı ilk iki golde asist yapan Kerem, çıktığı 3 karşılaşmada da takımına katkı sağlamış oldu. İlk maçında 4-1’lik Santa Clara galibiyetinde takımının ilk golünü atan 25 yaşındaki oyuncu, ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2-1 sona eren Kızılyıldız mücadelesinde de açılış golünü kaydetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)