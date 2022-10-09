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    Orkun Kökçü'den harika frikik golü

    Orkun Kökçü'den harika frikik golü

    Feyenoord ile Twente takımları Hollanda Ligi'nin 9. haftasında karşılaştı. Milli oyuncu Orkun Kökçü'nün harika bir frikik golüne imza attığı maçı ev sahibi 2-0 kazandı.
    • 09.10.2022 - 17:45
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 17:53
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    Hollanda Ligi'nin 9. haftasında Feyenoord ile Twente takımları kozlarını paylaştı. Feijenoord Stadı'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

    Orkun, takımını öne geçirdi

    Karşılaşmada Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ile Hancko kaydetti. Milli futbolcumuz,  43. dakikada frikikten harika bir gole imza atarak takımını öne geçirdi.

    Orkun Kökçü den harika frikik golü #1

    Orkun Kökçü den harika frikik golü #2

    Orkun Kökçü den harika frikik golü #3

    Orkun Kökçü den harika frikik golü #4

    (Görüntüler S Sports'tan alınmıştır.)

    68 dakika sahada kaldı

    Orkun Kökçü 68. dakikada yerini Igor Paixao'ya bıraktı. Konuk takımda ayrıca 45+2. dakikada Cerny kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

    Feyenoord 2 hafta sonra kazandı

    Bu sonucun ardından Feyenoord 2 hafta aradan sonra 3 puan elde etti ve 20 puana ulaştı. Twente ise 16 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Feyenoord deplasmanda AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Twente de Groningen'i konuk edecek.

    Orkun Kökçü den harika frikik golü #5


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