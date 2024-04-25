Orkun Kökçü'ye sürpriz talip Zenit, Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor.

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Benfica forması giyen Orkun Kökçü'ye sürpriz bir talip çıktı.

Portekiz basınında yer alan habere göre, Zenit'in, Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istediği belirtildi. Rus temsilcisinin, Orkun'un transferi için 23 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçtiği ancak Benfica ile henüz bir temas kurmadığı kaydedildi.

Orkun'un şu an için sezonu Benfica ile bitirmeye odaklandığı ve geleceğinin sezonun bitmesiyle netlik kazanacağı ifade edildi.

Röportajı gündem oldu

Orkun Kökçü'nün mart ayında verdiği röportaj gündem olmuştu. Milli yıldız, röportajında teknik direktörü Roger Schmidt'i eleştirmiş ve Casa Pia maçının kadrosuna alınmamıştı. Orkun, daha sonra kadroya geri dönmüştü.

Bu sezon performansı

Benfica'da bu sezon 39 maçta süre bulan Orkun Kökçü, 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

Orkun Kökçü'yü yaz transfer döneminde Feyenoord'dan 25 milyon euro bedelle kadrosuna katan Benfica, genç oyuncuyla 2028'e kadar sözleşme imzalamıştı.