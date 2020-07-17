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    Osasuna'ya boyun eğen Barcelona şampiyonluğu da kaybetti

    Şampiyonluk iddiasını son haftaya taşımak isteyen Barcelona, evinde ağırladığı Osasuna'ya 2-1 mağlup olunca hedefine ulaşamadı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 09:29
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    Osasuna'ya boyun eğen Barcelona şampiyonluğu da kaybetti

    La Liga'nın 37. haftasında Barcelona sahasında Osasuna'ya 2-1 yenildi.

    Osasuna 16. dakikada Jose Arnaiz ile 1-0 öne geçerken, Barcelona'nın beraberlik golü 62. dakikada Lionel Messi'den geldi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında 90+4'de Roberto Torres ile golü bulan Osasuna sahadan 2-1 galip ayrıldı.

    Osasuna'ya boyun eğen Barcelona şampiyonluğu da kaybetti #1

    REAL MADRİD ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

    Bu sonuçla ligin bitimine bir hafta kala Real Madrid 86 puanla şampiyonluğunu ilan ederken, Barcelona 79 puanla ikinci sırada yer aldı.

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