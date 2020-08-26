Galatasaray ile adı anılan futbolcu Oscar Cabezas kimdir? Hayatı ve kariyeri haberimizde...

Oscar Eduardo Cabezas Segura, bilinen adıyla Oscar Cabezas, 22 Aralık 1996 (23) doğumludur. Kolombiya doğumlu olan defans oyuncusu Cabezas, Patriotas takımı oyuncusudur ancak şu an kiralık olarak Rosario Central'de oynamaktadır.

KARİYERİ

Cabezas, Club Juanito Moreno ve Atletico Paranaense'nin genç takımlarında oynadı. Paranaense ile A takıma çıkan Cabezas takımda forma şansı bulamadı ve 2017 yılı Ocak ayında Patriotas ile anlaştı.

İlk profesyonel maçına, 9 Şubat'ta Once Caldas karşısında çıktı ve takımı maçı kazandı.

2017 yılında Patriotas ile 34 kez forma giydi. 24 Ocak 2018'de Rosario Central'a kiralık olarak transfer edildi.

3 Şubat'ta takımıyla ilk maçına çıktı ve 7 Nisan'da Belgrano'ya karşı profesyonel kariyerinin ilk golünü attı.

Ayrıca Cabezas, Arjantin'deki 2013 Güney Amerika 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda üç ödül kazanarak Kolombiya'yı U17 seviyesinde temsil etti.