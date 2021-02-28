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    Oyun bağımlısı olan Dele Alli'yi sevgilisi de terk etti

    Oyun bağımlısı olan Dele Alli'yi sevgilisi de terk etti

    Tottenham'ın yıldız isimlerinden Dele Alli son dönemlerde oyun sevdası nedeniyle hem kariyerinde hem de özel hayatında sorunlar yaşıyordu. Alli'den son olarak sevgilisi Ruby Mae de ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2021 - 14:20
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 14:54
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    Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli, online oyun bağımlılığı nedeniyle hem işinde hem de özel hayatında ciddi sorunlar yaşıyor.

    Oyun tutkusu nedeniyle futbol kariyerini ikinci plana atan Alli'ye bir şok da sevgilisi Ruby Mae'den geldi.

    Oyun bağımlısı olan Dele Alli yi sevgilisi de terk etti #1

    OYUN YÜZÜNDEN AYRILDILAR

    Çiftin yakın çevresi, Alli'nin çok fazla online oyuna zaman harcadığını ve Ruby'nin bu duruma daha fazla dayanamadığını ve kızdığını ifade ettiler.

    Bilindiği üzere 24 yaşındaki futbolcunun doğum günü pastası bile oyun kolu şeklindeydi.

    Oyun bağımlısı olan Dele Alli yi sevgilisi de terk etti #2

    FORMA ŞANSI DA BULAMIYOR

    Oyun sevdası nedeniyle sevgilisi tarafından terk edilen İngiliz futbolcu bu sezon ilk 11'de de yeteri kadar şans bulamıyor. Premier Lig'de sadece 6 maçta forma giyen Alli, tüm kulvarlarda 17 maçta forma giyerek sadece 3 gol ve 4 asistle takımına katkı sağlayabildi.

    Oyun bağımlısı olan Dele Alli yi sevgilisi de terk etti #3

    Oyun bağımlısı olan Dele Alli yi sevgilisi de terk etti #4

    Oyun bağımlısı olan Dele Alli yi sevgilisi de terk etti #5

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