Ozan Kabak: Daha iyiye gitmek istiyorum

Hoffenheim'da oynayan milli oyuncumuz Ozan Kabak, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Ozan, eski takımı Schalke ve performansına dair konuştu.

Almanya Bundeliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, eski takımı Schalke ile oynayacakları maç öncesi Alman basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Futbolda inişli çıkışlı dönemler oluyor"

Ozan Kabak yaptığı açıklamada, "Stuttgart'ta geçirdiğim iyi sezondan sonra Schalke'ye geçtiğimde elbette daha başarılı olmayı umuyordum. Ama futbolda inişli çıkışlı dönemler oluyor. Benim de öyle oldu o dönem." dedi.

"Schalke ligde kalmayı başaracaktır"

Schalke'nin içinde bulunduğu durum ile ilgili konuşan Kabak, "Yeniden eski Schalke'ye dönmeleri belki zor olacak ama ben inanıyorum ki o takım kendine gelecek ligde kalmayı başaracaktır." ifadelerini kullandı.

"Eski takım arkadaşlarımın çoğu kulüpten ayrıldı"

Schalke'deki eski takım arkadaşlarının çoğunun takımdan ayrıldığını söyleyen milli oyuncu, "Eski takım arkadaşlarımın çoğu kulüpten ayrıldı. Ama yine de tanıdığım birçok insan var orada." şeklinde konuştu.

"Daha iyiye gitmek istiyorum"

Hoffenheim'de mutlu olduğunu söyleyen Ozan, "Burada çok mutluyum çünkü buraya adapte olmamda bana yardımcı oldular. Her maç sahada olmak ve daha iyiye gitmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

"En başından beri hava toplarında çok iyiydim"

Son olarak hava toplarında iyi olduğunu belirten milli futbolcu, "En başından beri hava toplarında çok iyiydim. Özel antrenmanlarla kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bu aslında yetenek ve antrenmanın bir karışımı" diyerek sözlerini noktaladı.

Ozan, 10 maçta 2 gol ve 1 asist ile oynadı

Almanya'da Hoffenheim formasıyla bu sezon 10 mücadeleye çıkan Ozan Kabak, 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek takımın dikkat çeken isimlerinden oldu.