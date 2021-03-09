Ozan Kabak: Dürüst olmak gerekirse büyük bir sorumluluk

Liverpool forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, futboldaki en üst seviyenin Premier Lig olduğunu ve İngiltere'ye adapte olmaya çalıştığını söyledi.

Devre arasında Schalke 04'ten Liverpool'a transfer olan Ozan Kabak, kulüp dergisine konuştu.

Ozan verdiği röportajda, Liverpool'a transfer olarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini aktardı.

"BENİM İÇİN DE ZOR OLDU"

İngiltere'deki ilk günlerinde zorlandığını kaydeden 20 yaşındaki milli oyuncu, "Kış döneminde bir takıma katılmak, yeni takım arkadaşlarıyla oynamak ve yeni bir dille yeni bir ülkeye taşınmak her zaman zordur. Benim için de zor oldu." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLUN EN ÜST SEVİYESİ"

Bundesliga'ya kıyasla Premier Lig'de seviyenin daha yüksek olduğunu belirten Ozan, "Bence futbolun en üst seviyesi ve buraya adapte olmaya çalışıyorum. Thiago, Firmino ve Shaqiri buraya gelmeden önce Bundesliga'da oynadı, teknik direktörümüz de Almanya'da görev yaptı. Onların tavsiyesini dinleyerek antrenman ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

Liverpool'da birçok savunma oyuncusunun sakatlık yaşadığını hatırlatan Ozan, "Bir ay oldu ve şimdiden (takıma) yerleştiğimi söyleyebilirim. Dürüst olmak gerekirse bu benim için büyük bir sorumluluk ama yapabilirim. Taraftarımızı mutlu etmek ve gururlandırmak istiyorum." yorumunu yaptı.