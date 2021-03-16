Ozan Kabak maçın adamı seçildi

Wolverhampton maçında rakip forvetlere göz açtırmayan Ozan Kabak performansıyla hem maçın adamı ödülünü alırken hem de Ada basınında manşetlere çıktı.

Ligde zor zamanlar geçiren Liverpool, Wolwerhampton maçında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından rahat bir nefes alırken milli futbolcumuz Ozan Kabak performansıyla Ada'yı etkilemeyi başardı.

90 dakika boyunca rakip hücumculara geçit vermeyen 20 yaşındaki stoper mücadelenin ardından maçın adamı seçildi.

"KAYDA DEĞER BİR GELİŞİM"

Liverpool kulübü bu haberi sosyal medya hesabından "BIG performance" şeklinde duyururken İngiliz basını da "Ozan Kabak, Liverpool’a her geçen maç daha çok alışıyor ve performansını yukarıya çekiyor. İlk çıktığı Leicester City maçını hatırlayın. Bir de son oynanan Wolverhampton maçına bakın. Gerçekten kayda değer bir gelişim." diyerek 20 yaşındaki savunmacıya övgüler yağdırdı.

KLOPP'TAN ÖVGÜ

Klopp maç değerlendirmesinde iyi savunma yapmalarının altını çizerken maçta 90 dakika oynayan ve maçın en iyi isimlerinden biri olan Ozan Kabak ile ilgili de konuştu.

Alman menajer Kabak ile ilgili açıklamasında, "Ozan Kabak ve Nathaniel Phillips üst üste ikinci maçlarına çıktılar ve çok iyi oynadılar. Adama Traore'nin neredeyse savunulamaz bir hızı var. Büyük bir görevi başarıyla tamamladılar ve ikisi de gerçekten çok iyiydi." sözlerini kullandı.

SEZON SONUNA KADAR GÖSTERECEĞİ PERFORMANS ÇOK ÖNEMLİ

Liverpool, Premier Lig’in 28. haftasında Wolverhampton’ı deplasmanda 1-0 yenerken Ozan da bu oyunuyla özgüven tazeledi.

RB Leipzig maçında ilk kez Phillips ile oynayan Ozan, İngiliz savunmacıyla iyi bir uyum sağladığını bir kez daha gösterdi.

Sezon sonuna kadar formayı giymesine kesin gözüyle bakılan millî futbolcu, bu süreçte sergileyeceği performansla seviye atlayabilir ve gelecek sezon Liverpool’a bonservisiyle katılabilir.