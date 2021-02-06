Ozan Kabak, Mohamed Salah ile tanıştı

Liverpool'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra ilk antrenmanına çıktı.

Schalke 04'ten Premier Lig devi Liverpool'a transfer olan 20 yaşındaki stoper Ozan Kabak, yeni takımına çabuk alıştı.

Mohamed Salah başta olmak üzere tüm takım tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Ozan, daha sonra antrenmana çıktı.

AXA Training Center'da yapılan çalışmada, milli futbolcumuz ile birlikte diğer yeni transfer Ben Davies de yer aldı.

S Sport'a konuşan Kabak'ın sözleri şu şekilde:

"ÇOK HEYECANLIYIM"

"Çok mutluyum. Her zaman hayalimdi. 3 sene önce Van Dijk o formayı gönderdiğinde inşallah bir gün birlikte forma giyeriz demiştim. İnşallah yakın zamanda gerçek olacak. Elimden geleni her şeyi yapacağım. Bana güvenenleri mahcup etmemeye çalışacağım. Çok heyecanlıyım."





"KLOPP İLE GÜZEL BİR SOHBETİM OLDU"

"Herkes bana karşı çok sıcaktı. Klopp da dahil olmak üzere. Herkes tanıştım. Klopp ile güzel bir sohbetim oldu. Antrenman da çok eğlenceli geçti. Çok profesyonel oyuncular ama güzel de bir takım var. Bu başarının tesadüf olmadığını anlayabiliyorsunuz."

"OYNAYACAK MIYIM BİLMİYORUM"

"Liverpool-Manchester City son zamanlara dünyaya damga vuran maçlardan biri. Oynayacak mıyım bilmiyorum ama ne olursa olsun çok heyecanlıyım. İnşallah kazanan taraf biz oluruz."