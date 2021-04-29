Ozan Kabak: Virgil futbol mantalitesi hakkında bana ipuçları veriyor

Liverpool forması giyen Ozan Kanak, kulüp sitesine konuştu.

Premier Lig takımlarından Liverpool forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, kulüp sitesine açıklamalarda bulundu.

Ozan Kabak açıklamalarında, "Yeterince deneyim edindim. Şampiyonlar Ligi, Bundesliga ve şimdi Premier Lig. Çabuk büyüdüm. 18 yaşında Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadım, Liverpool'daki gibi her maçı kazanmak zorundaydık.

"BAŞKALARINA GÖRE KOLAY ALIŞTIM"

Her hafta mutlu etmeniz gereken bir sürü taraftar var. Sizden çok şey bekliyorlar. Bu beni daha çabuk yetişkin hale getirdi.

Genç biri olarak çok yararlandım. Açıkçası maçlar oynamak, farklı liglerde yer almak yardımcı oldu. Bu yüzden adapte olmak benim için zor değil. Başkalarına göre kolay alıştım.

"İLK MAÇIMDA ÜZGÜN HİSSETTİM"

(İlk maçı olan Leicester City karşılaşması için) 75'e kadar her şey iyi gitti. Unutulmaz şeyler ama bu futbol ve her şey olabiliyor. Oldu da. Bana göre futbolda ne olursa olsun unutmalısın ve çok çalışmalısın.

Geçmişi unutmalısın. Ben de bunu yaptım. Yaşadıklarımı unuttum ve en iyi performansımı vermeye çalıştım. Açıkçası çok üzgün hissettim. Takım arkadaşlarım, teknik direktör, herkes bana destek verdi, bunun için minnettarım.

"DİREKT TAKIMA KATILMAK KOLAY DEĞİL"

Direkt takıma katılmak kolay değildi. Her şeyimi verip takıma katkı sağlamam gerekiyordu. Aynı zamanda şehre ve dile alışmam gerekiyordu, her şey yeniydi. 20 yaşında birisi için kolay değil ama iyi iş yaptım, sadece futbola odaklandım.

Stoper olarak tehlikeyi koklamalısınız ve gerçekleşmeden görmelisiniz. İngiltere'de nasıl söylenir bilmiyorum ama tehlikenin kokusunu fark edip gerçekleşmeden olayı kurtarmalısınız. Akıllı olmalısınız. Deneyim kazanarak yapmaya çalıştığım bu.

"VIRGIL, FUTBOL MANTALİTESİ HAKKINDA BANA İPUÇLARI VERİYOR"

Virgil mesela işinde çok iyi. Çok iyi yapıyor çünkü çok tecrübeli birisi ve futbolu biliyor. Ben de en iyi performansımı her maçta vermeliyim.

Sakin bir insanım. Genç takımlarda hep kaptanlık yaptım. Ama bu karakterle alakalı. Üstünde çalışamazsınız, içinizden gelir. Virgil futbol mantalitesi hakkında bana ipuçları veriyor. Bence stoperler birbirini anlamalı. Bana küçük şeyler söyleyecek nasıl oynamam gerektiğini anlatıyor. Oyunumu geliştirmeme yardım ediyor.

Her forveti analiz ediyorum. Burada videolarla kimin ilgilendiğini öğrendim ve çalışıyorum. Maçtan önce kimin hangi ayağı güçlü öğreniyorum. Bana çok yardımı oluyor çünkü böylece hareketleri tahmin etmek kolaylaşıyor." ifadelerini kullandı.