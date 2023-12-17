Ozan Kabak'ın golü yetmedi: Hoffenheim, Leipzig'e yenildi Leipzig, Bundesliga'nın 15. haftasında konuk ettiği Hoffenheim'ı 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü milli futbolcumuz Ozan Kabak'tan geldi.

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Bundesliga'nın 15. haftasında Leipzig, Hoffenheim'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip 34'te Klostermann, 70'te Emil Forsberg ve 74'te Mohamed Simakan attığı gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı.

Ozan Kabak'ın golü yetmedi

Konuk takımın tek sayısını 42. dakikada milli futbolcumuz Ozan Kabak kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Ozan Kabak, 75. dakikada yerini Kevin Akpoguma'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 32'ye yükselten ve zirve takibini sürdüren Leipzig ligdeki bir sonraki maçında Werder Bremen deplasmanına gidecek.

23 puanda kalan Hoffenheim ise Darmstadt 98'i konuk edecek.