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    Ozan Kabak'tan kötü haber

    Ozan Kabak'tan kötü haber

    Norwich City menajeri Dean Smith, İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak'ın sakatlığının uzun süreceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 14:09
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    Milli arada Türkiye'nin İtalya ile oynadığı özel maçta Ozan Kabak sakatlanarak 9. dakikada oyundan çıkmıştı.

    İngiltere'ye dönen milli futbolcu hakkında Norwich City Menajeri Dean Smith açıklama yaptı.

    "UZUN SÜRE OYNAMAYACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

    Smith, "Ozan Kabak İtalya maçında hamstring sakatlığı yaşadı ve uzun süre oynamayacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

    Ozan Kabak tan kötü haber #1

    BU SEZON 11 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Sezon başında Schalke'den kiralık olarak Norwich City'ye giden Ozan Kabak Premier Lig'de 11 maçta forma giydi. Milli futbolcu altyapı takımıyla da 1 maçta görev aldı.

    Premier Lig'de zor günler geçiren Norwich 29 haftada topladığı 17 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Yeşil-sarılı ekip 4 galibiyet, 5 berberlik ve 20 yenilgi yaşadı.

    Ozan Kabak tan kötü haber #2


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