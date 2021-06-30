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    Ozan Kabak'tan Liverpool'a veda

    Ozan Kabak, yarım sezon formasını giydiği Liverpool'a veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 17:18
    • Güncelleme : 30.06.2021 - 17:22
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    Ozan Kabak'tan Liverpool'a veda

    Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Liverpool forması giyen Ozan Kabak, İngiliz devine veda etti.

    VEDA MESAJI YAYINLANDI

    Ozan Kabak, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Buraya geldiğim ilk günden itibaren bana göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için teşekkür ederim. Liverpool'da geçirdiğim dört ay boyunca kariyerim adına önemli bir tecrübe edindiğimi düşünüyorum. Hocam Jürgen Klopp ve tüm takım arkadaşlarımdan çok şey öğrendim. Bu özel ailenin parçası olmak gurur vericiydi. Liverpool'da geçirdiğim süreyi bana yazdığınız beste ile, mutlu bir şekilde hatırlayacağım. YNWA"

    2024'e kadar Schalke ile sözleşmesi bulunan Ozan Kabak, başka bir kulübe transfer olmazsa gelecek sezon Almanya 2. Bundesliga'da mücadele edecek.

    Ozan Kabak tan Liverpool a veda #1

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