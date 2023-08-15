Ozan Tufan, Championship'te haftanın 11'inde Hull City formasıyla Sheffield Wednesday maçında hat-trick yapan Ozan Tufan, Championship'te "Haftanın 11'i"ne seçildi.

İngiltere Championship'te 2. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City ile Sheffield Wednesday karşı karşıya gelmişti.

The MKM Stadyumu'nda oynanan maçı 4-2'lik skorla ev sahibi Hull City kazanmıştı.

Turuncu-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 45+5(P), 58 ve 70.dakikada Ozan Tufan ve 85.dakikada Aaron Connolly kaydetti.

25 dakikada 3 gol attı

Böylelikle milli futbolcu Ozan Tufan, 25 dakikada 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde büyük bir rol oynamıştı.

Haftanın 11'ine seçildi

Kariyerinin en iyi maçlarından birisini oynayan Ozan Tufan, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Milli futbolcu bu performansıyla ülkede gündeme oturdu.

28 yaşındaki futbolcu, Sheffield Wednesday karşısında kaydettiği 3 golle Championship'te "Haftanın 11'i"ne girmeyi başardı.

47 maça çıktı

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye 3 milyon euro karşılığında transfer olan orta saha oyuncusu, İngiliz ekibiyle 47 resmi maçta forma giydi.

Milli futbolcu, bu maçlarda 11 golle mücadele etti.