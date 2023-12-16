Ozan Tufan gol attı, Hull City Cardiff'i 3 golle yıktı! Hull City, İngiltere Championship'te Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City'yi 3-0 yendi. Ev sahibi Hull City'nin son golü ise Ozan Tufan'dan geldi.

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İngiltere Championship'in 22. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü Liam Rosenior'in yaptığı Hull City ile Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City karşı karşıya geldi.

MKM Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Hull City oldu.

Ozan Tufan, sahneye çıktı

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri; 32. dakikada Aaron Connolly, 56. dakikada Scott Twine ve 59. dakikada Ozan Tufan attı.

Milli futbolcu, böylelikle bu sezonki 5. golünü kaydetti.

Takımının 3. golünü atan Ozan Tufan maçın son dakikalarında oyundan çıktı.

Hull City, 36 puana yükseldi

Bu sonucun ardından Hull City, 36 puana yükseldi. Cardiff City 30 puanda kaldı.

Hull City, gelecek hafta Bristol City deplasmanına gidecek. Cardiff City ise Sheffield ile karşı karşıya gelecek.