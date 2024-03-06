Ozan Tufan golünü attı: Hull City beraberlikle yetindi Hull City, Championship'in 36. haftasında konuk ettiği Birmingham City ile 1-1 berabere kaldı. Hull City'nin golünü Ozan Tufan kaydetti.

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İngiltere Championship'in 36. haftasında Hull City, Birmingham City'yi ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

25. dakikada Ozan Tufan ile öne geçen Hull City'ye Birmingham City, 82. dakikada Lukas Jutkiewicz ile yanıt verdi.

Ozan Tufan bu sezon ligdeki 8. golünü kaydetmiş oldu.

Milli futbolcularımız 11'de başladı

Hull City'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolcularımızdan Ozan Tufan 66, Abdülkadir Ömür ise 79 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 57 yapan Hull City ligdeki bir sonraki maçında Leicester City'yi konuk edecek.

39 puana ulaşan Birmingham City ise Millwall deplasmanına gidecek.