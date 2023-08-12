Ozan Tufan hat-trick yaptı, Hull City ilk galibiyetini aldı İngiltere Championship'te Hull City, milli futbolcu Ozan Tufan'ın 3 gol attığı mücadelede Sheffield Wednesday'ı 4-2 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

İngiltere Championship'in 2.hafta mücadelesinde ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Sheffield Wednesday karşı karşıya geldi.

The MKM Stadyumu'nda oynanan lig maçında kazanan 4-2'lik skorla Liam Rosenior'un ekibi Hull City oldu.

Hull City, 4 golle geçti

Ev sahibi Hull City'ye galibiyeti golleri 45+5(P), 58 ve 70.dakikada Ozan Tufan ve 85.dakikada Aaron Connolly kaydetti. Böylelikle milli futbolcu Ozan Tufan 25 dakikada 3 gol kaydederek takımının galibiyetinde büyük bir rol oynadı.

Konuk ekibin gollerini ise 36.dakikada Juan Delgadao ve 90+4'de Michael Smith attı.

İlk kez hat-trick yaptı

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye 3 milyon euro karşılığında transfer olan 28 yaşındaki Ozan Tufan, kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Hull City 3. haftada Blackburn Rovers ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sheffield Wednesday ise sahasında Preston'ı ağırlayacak.