- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- Ozan Tufan İngiltere'de ilk maçına çıktı
Ozan Tufan İngiltere'de ilk maçına çıktı
İngiltere Premier Lig ekibi Watford'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 22.09.2021 - 11:05
- Güncelleme : 22.09.2021 - 11:14
İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford, 2. lig (Championship) takımlarından Stoke City'yi ağırladı.
Stoke City, Powell'ın 25, Clucas'ın 80 ve Tymon'un 85. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı ve son 16 takım arasına girdi. Watford'ın golünü 61. dakikada Fletcher kaydetti.
OZAN 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Watford'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan Tufan, 90 dakika sahada kaldı.
Turnuvada ayrıca Manchester City, Wycombe Wanderers'ı 6-1, Liverpool da Norwich City'yi 3-0'lık skorla geçerek tur atladı.