Euro
10.4288
1.16%
Dolar
8.8674
1.2%
Altın
499.22
1.7%
Borsa
1.385
-1.2%
Bitcoin
376.836
-0.70%
EXEN Coin
22.05
-1.51%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C
    Ozan Tufan, ligde ilk maçına çıktı

    Ozan Tufan, ligde ilk maçına çıktı

    İngiltere Premier Lig'de Watford ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Milli oyuncumuz Ozan Tufan Premier Lig'de ilk maçına çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 09:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Xisco Munoz'un takımı Watford ile Steve Bruce'un çalıştırdığı Newcastle United kozlarını paylaştı.

    Vicarage Road'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Newcastle United, 23. dakikada Sean Longstaff'ın golüyle öne geçerken, 72'de Ismaila Sarr skora eşitliği getirdi.

    Ozan Tufan, ligde ilk maçına çıktı #1

    PREMIER LİG’DE İLK MAÇ

    A Milli futbolcu Ozan Tufan, 46. dakikada Tom Cleverley'in yerine şans buldu ve bu sezon ilk kez Premier Lig'de sahne aldı.

    Bu sonucun ardından Watford, 7 puana yükselerek bu sezon ligde ilk kez berabere kaldı. Newcastle United ise 3 puana çıkarak, 3. beraberliğini elde etti.

    Ligin bir sonraki haftasında Watford, Leeds United deplasmanına gidecek. Newcastle, Wolves'a konuk olacak.

    Ozan Tufan, ligde ilk maçına çıktı #2

    OZAN TUFAN'IN PERFORMANSI

    • Dakika: 45
    • İsabetli pas: 17/22 (77%)
    • Önemli paslar: 4
    • Orta (İsabetli): 1 (0)
    • Kaleyi bulmayan şut: 1
    • Top sürme girişimleri (başarılı): 2 (1)
    • Kazanılan ikili (mücadele): 5 (1)
    • Kazanılan hava topu (mücadelesi): 1 (1)
    • Top kaybı: 10
    • Faul: 1

    Ozan Tufan, ligde ilk maçına çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir