Ozan Tufan, ligde ilk maçına çıktı

İngiltere Premier Lig'de Watford ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Milli oyuncumuz Ozan Tufan Premier Lig'de ilk maçına çıktı.

İngiltere Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Xisco Munoz'un takımı Watford ile Steve Bruce'un çalıştırdığı Newcastle United kozlarını paylaştı.

Vicarage Road'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Newcastle United, 23. dakikada Sean Longstaff'ın golüyle öne geçerken, 72'de Ismaila Sarr skora eşitliği getirdi.

PREMIER LİG’DE İLK MAÇ

A Milli futbolcu Ozan Tufan, 46. dakikada Tom Cleverley'in yerine şans buldu ve bu sezon ilk kez Premier Lig'de sahne aldı.

Bu sonucun ardından Watford, 7 puana yükselerek bu sezon ligde ilk kez berabere kaldı. Newcastle United ise 3 puana çıkarak, 3. beraberliğini elde etti.

Ligin bir sonraki haftasında Watford, Leeds United deplasmanına gidecek. Newcastle, Wolves'a konuk olacak.

OZAN TUFAN'IN PERFORMANSI