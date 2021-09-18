Ozan Tufan, Watford'da ilk röportajını verdi

Watford'a transfer olan Ozan Tufan, " Kariyerimin en güzel günlerini Fenerbahçe'de yaşadım. Çok güzel anılar biriktirdim." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, ilk röportajını kulübe verdi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yayınlanan röportajda Tufan, Türkiye'deki anılarından ve İngiltere'de neler yapmak istediğinden bahsetti.

Tufan röportajda, "Yerleştim, her şey yolunda. Watford'da olduğum için çok mutluyum. Umarım istediğimiz hedeflere ulaşırız ve ben de takıma en iyi şekilde yardımcı olurum. Buraya gelmemde vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir problemim yok, takıma uyum da sağladım, inşallah daha iyi olacğaını düşünüyorum.

Eşim de 1-2 hafta içinde yanıma gelecek. Bu seçimi onlarla karar alarak yaptım. Bu yolda onlarla beraberim, buraya gelmemde de en büyük destekçilerim onlardı. Menajerlerime de teşekkürler. Eşime ve aileme teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasa şu anda burada olmayabilirdim.





"İLK GELDİĞİMDE YALNIZDIM"

İlk geldiğimde yalnızdım, Moussa Sissoko yardımcı oluyor, bana yardımcı olmaya çalışıyorlar, destek olmaya çalışıyorlar. Tüm takım arkadaşlarım sahada yardımcı olmaya çalışıyor, hepsine teşekkürler. Kucka, Etebo ile de Türkiye'de oynadığım için onlar da yardımcı oluyorlar.

Okul takımları turnuvası oluyordu, beni ilk orada keşfetmişlerdi, oradan Bursaspor'a transfer oldum, sonra Fenerbahçe'ye geçiş yaptım, sonra buradayım. Bursaspor'un bana kattıkları inkar edilemez.





"EN GÜZEL GÜNLERİMİ FENERBAHÇE'DE YAŞADIM"

Fenerbahçe'de hiçbir yerde görmediğim sevgiyi, saygıyı gördüm. Kariyerimin en güzel günlerini Fenerbahçe'de yaşadım. Çok güzel anılar biriktirdim, arkadaşlıklar biriktirdim, belki 7 yılda hiç şampiyon olamadım ana en güzel anları da, en zor günleri de yaşadım. Sonuçta buraya geldim. Hem Bursaspor'un, hem Fenerbahçe'nin buraya gelmemde büyük emeği var. Kariyerimin inişli çıkışlı bir dönemi oldu ama hepsinin de yardımı oldu, çok mutluyum.





"KENDİ SAHAMIZDAKİ DERBİ MAÇLARI UNUTULMAZ"

Kariyerimde çok büyük maçlara da çıktım, ortalama maçlara da çıktım ama derbi atmosferinde 1 gün önceden hiçbir futbolcu kolay kolay uyuyamaz. Maçı gece uyurken yaşar, o anı yaşar, maçı düşünür. Ben de çok heyecanlanıyordum. Stada gittiğimizde, özellikle kendi sahamızda oynadığımızda böyle bir atmosferi hayatımda hiçbir yerde görmedim. Avrupa'da da çok oynadım ama böyle bir atmosfer görmedim. İnanılmaz bir ortam oluyor, anlatsam normal gelebilir ama İngiliz taraftarların o anı yaşamaları lazım.

Bizim için her maç çok büyük. Ülkemiz adına maçlara çok önem veriyoruz, en küçük görünen maçı da, en büyük maçı da aynı görüyoruz ve kazanmak için sahaya çıkıyoruz. 64 tane milli maçım var, daha fazlalarını görmek istiyorum, onun için çabalıyorum. Milli Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda kötü bir dönemden geçti ama bundan sonraki turnuvalarda daha iyi yere geleceğini düşünüyorum.

"BURAYA GELMEDEN OZAN VE ÇAĞLAR'LA GÖRÜŞTÜM"

Buraya gelmeden Ozan ve Çağlar ile görüştüm. Çağlar buraya gelmemde en mutlu olanlardan biri, çok iyi bir dostluğumuz var. İkimizin de izninde buluşup, oturup bir kahve içmeyi bekliyoruz, bunun hayalini kurmuştuk yıllar önce, onu da gerçekleştirirsek ne mutlu bize.

Pogba çok büyük oyuncu, çok büyük karakter. Benim orada attığım gollerden sonra 'Pogba'dan iyi, şundan iyi..' Türkiye'de böyle bir sempatiklik var, beni de maçlardan sonra böyle ödüllendiriyorlar. Pogba gibi bir oyuncuyla aynı seviyede olmak güzel. Pogba da iki yönlü, ben de oyunu iki yönlü oynamayı seviyorum. Hedeflerimden biri de onlara karşı kendimi görmek. Aradaki farkı görmek istiyorum, başaracağıma da inanıyorum, cevabını sahada vermek istiyorum.





"OYNADIĞIM İLK MAÇTA UZAKTAN BİR GOL BEKLİYORUM"

Xisco sürekli antrenmanda şut çek, maçta fırsatlar gelecek diyor, ben de yakındır, oynadığım ilk maçta bile uzaktan bir gol bekliyorum. Kendime o konuda güveniyorum.

Geçen maçta oynamak istiyordum, hocanın kendi kararı, saygı duyuyoruz ama kendi evimizde, kendi taraftarımızın önünde oynamak ve çıktığım ilk maçta gol atmak istiyorum. Xisco'ya da hedeflerimi söyledim, o hedeflerden biri de bu. Kendi evimizde bunu istiyorum." ifadelerini kullandı.