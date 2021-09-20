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    Ozan Tufan, Watford'da siftah yapacak

    Watford Menajeri Xisco Munoz, Ozan Tufan'ın Stoke City karşılaşmasında forma giyeceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 17:31
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 17:44
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    Ozan Tufan, Watford'da siftah yapacak

    Watford Menajeri Xisco Munoz, Ozan Tufan'ın İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Stoke City'e karşı sahada olacağını duyurdu.

    HOCASINDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

    Xisco, "Ozan Tufan yarın Stoke City maçında oynayacak. Yarın takım için çok iyi işler yapacağına inanıyorum." dedi.

    Ozan Tufan'ın futbolundan övgüyle bahseden İspanyol teknik adam, "Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

    Ozan Tufan, Watford da siftah yapacak #1

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