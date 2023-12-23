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Ozan Tufan'ın gol attığı maçta Hull City mağlup oldu

Ozan Tufan'ın gol attığı maçta Hull City mağlup oldu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'in 23. haftasında konuk olduğu Bristol City'e 3-2 kaybetti.