Ozan Tufan'ın gol attığı maçta Hull City mağlup oldu

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İngiltere Championship'in 23. haftasında Bristol City, Hull City'yi ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Bristol City'nin gollerini 25'te penaltıdan Tommy Conway, 76'da Anis Mehmeti ve 84'te Jason Knight attı.
Ozan Tufan'ın golü yetmedi
Hull City'nin sayılarını 33'te Aaron Connolly ve 45+2'de penaltıdan Ozan Tufan kaydetti.
Ozan Tufan, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından 36 puanda kalan Hull City ligdeki bir sonraki maçında Sunderland'i konuk edecek.
32 puana yükselen Bristol City ise Watford deplasmanına gidecek.
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