Ozan Tufan'ın oynamadığı maçta Hull City puanı son dakikalarda kurtardı Championship'in 6. hafta mücadelesinde Hull City, konuk ettiği Coventry ile 87. dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

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Hull City, İngiltere Championship 6. hafta karşılaşmasında Hull City, Coventry'yi ağırladı.

Müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Coventry'nin golünü ise 27. dakikada Latibeaudiere atarken Hull City'nin sayısı 87. dakikada Connoly'den geldi.

Ozan Tufan oynamadı

Hull City'de milli futbolcu Ozan Tufan bu karşılaşmada kadroda yer almadı.

Bu beraberlik ile 11 puana yükselen Hull City bir sonraki karşılaşmada Leeds United'ı konuk edecek.

Puanını 7 yapan Coventry ise Cardiff deplasmanına gidecel.