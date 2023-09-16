Ozan Tufan'ın oynamadığı maçta Hull City puanı son dakikalarda kurtardı

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Hull City, İngiltere Championship 6. hafta karşılaşmasında Hull City, Coventry'yi ağırladı.
Müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Coventry'nin golünü ise 27. dakikada Latibeaudiere atarken Hull City'nin sayısı 87. dakikada Connoly'den geldi.
Ozan Tufan oynamadı
Hull City'de milli futbolcu Ozan Tufan bu karşılaşmada kadroda yer almadı.
Bu beraberlik ile 11 puana yükselen Hull City bir sonraki karşılaşmada Leeds United'ı konuk edecek.
Puanını 7 yapan Coventry ise Cardiff deplasmanına gidecel.