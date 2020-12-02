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    Özbekistan'da futbolcudan hakeme uçan tekme

    Özbekistan’da Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu, hakeme linç girişiminde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2020 - 14:31
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 15:50
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    Özbekistan'da futbolcudan hakeme uçan tekme

    Özbekistan Pro Ligi’ndeki Neftchi Fergana ve Turon Yaypan takımları arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar, sahada arbedeye yol açtı.

    HAKEME SALDIRI KAMERADA

    Neftchi Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Shavkat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme atarak saldırdı.

    Olayın ardında taraftarlar da sahaya girerek, hakeme linç girişiminde bulundu.

    Hakem, polisin yardımı ile güçlükle soyunma odasına götürüldü.

    Tribünlerde sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görülürken, hakeme linç girişimi kameralara yansıdı.

    Özbekistan'da futbolcudan hakeme uçan tekme - İZLE

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