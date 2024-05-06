Panathinaikos, Fatih Terim ile yolları ayırıyor! İşte tazminatı... Panathinaikos’un gönderme kararı aldığı teknik direktör Fatih Terim’in alacağı tazminat belli oldu.

ensonhaber.com

Şampiyonluk şansını play-off'lara taşıyan yeşil-beyazlılar, önce AEK'ya 3-0 ardından Aris'e 1-0 mağlup olmasıyla birlikte şampiyonluk ihtimallerini oldukça düşürdü.

Aris'e mağlup olunan mücadelenin ardından Panathinaikos taraftarları, Fatih Terim'i ıslıklamıştı.

1.1 milyon euro tazminatı var

Panathinaikos, bu sonuçlarla birlikte 71 puanla 3. sıraya gerilerken, zirvenin 4 puan gerisine düştü.

Yunan basınından Sportdog'un haberine göre; Yunan temsilcisinin, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldığı öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam, bu ayrılığın ardından 1.1 milyon euroluk tazminat alacak.

Ayrıca gelecek sezon Fatih Terim'in yerine yeni teknik direktör arayışlarının da başladığı kaydedildi.

25 maçta 14 galibiyet 6 beraberlik 5 mağlubiyet

Panathinaikos ile 25 resmi maça çıkan Fatih Terim, bu mücadelelerde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak maç başına 1.92 puan ortalaması yakaladı.