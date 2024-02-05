Panathinaikos sahasında Olympiakos'u mağlup etti

Yunanistan Süper Ligi'nin 21. haftasında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Carlos Carvalhal'ın yönetimindeki Olympiakos karşı karşıya geldi.
Fatih Terim'in takımı evinde galip
Apostolos Nikolaidis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Panathinaikos 2-0 kazanırken goller; 25. dakikada Bernard ve 60. dakikada Alexander Jeremejeff'ten geldi.
Panathinaikos'un Fenerbahçe'den kiraladığı milli oyuncu Samet Akaydin, karşılaşmada forma şansı bulamadı.
Panathinaikos liderliği kovalıyor
Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'ye yükseltirken, Olympiakos 41 puanda kalarak lider PAOK'un 9 puan gerisine düşmüş oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'a konuk olurken, Olympiakos evinde OFI'yi ağırlayacak.
Yunanistan'da günün diğer sonuçları şu şekilde:
OFI 1-2 Kifisia
AEK 4-2 Asteras
PAS Giannina 1-4 Lamia
Atromitos 0-2 PAOK
21. haftanın ardından puan durumunda ilk 4 şöyle sıralandı:
1- PAOK (50)
2- AEK (48)
3- Panathinaikos (47)
4- Olympiakos (41)
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