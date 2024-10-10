Panathinaikos'lu George Baldock, evinde ölü bulundu!

Haber Merkezi

Panathinaikos'un 31 yaşındaki Yunan milli oyuncusu George Baldock'tan futbol dünyasını sarsan haber geldi. Gazzetta'nın haberine göre Yunan savunma oyuncusu Baldock, Atina'nın güneyindeki Glyfada'daki evinin yüzme havuzunda ölü bulundu.

Ölümünün koşullarının şimdilik belirsizliğini koruduğu ve polisin konu hakkında soruşturma yürüttüğü belirtildi.

31 yaşındaki oyuncu, yazdan beri Panathinaikos'ta forma giyiyordu. Herhangi bir özel sağlık sorunu olduğu bilinmiyordu.

3 GÜN ÖNCE DERBİDE SAHADAYDI

Hayatını kaybeden futbolcu, 6 Ekim tarihinde Panathinaikos'un ev sahipliğinde Olympiakos'a karşı oynanan derbide Süper Lig'den tanıdığımız Anastasios Bakasetas, Willian Arao ve Tete gibi isimlerle sahaya çıkmış, mücadelenin 75. dakikasında kenara gelmişti.

KADRODA YER ALMAMIŞTI

Baldock, Yunanistan Milli Takımı formasıyla 12 maça çıkmıştı ancak bu kez, perşembe günü İngiltere'ye karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı için Londra'ya gidecek kadroda yer almadı.