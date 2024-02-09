PAOK, Razvan Lucescu'nun sözleşmesini uzattı Yunanistan Ligi'nde lider durumda bulunan PAOK, Mircea Lucescu'nun oğlu teknik direktör Razvan Lucescu'nun mukavelesini 2027'ye kadar yeniledi.

AA

Yunanistan ekibi PAOK, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu'nun sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Lucescu ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

2021'de ikinci dönemine başladı

PAOK'ta 2017-2019 yıllarında görev alan Lucescu, 2021'de tekrar takımın başına geçti. Tecrübeli çalıştırıcı, takımıyla ilk döneminde iki Yunanistan Kupası ve bir lig zaferi yaşadı.

Ligde zirvede yer alıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 ve Yunanistan Kupası'nda yarı finale yükselen Lucescu yönetimindeki PAOK, bu sezon 21 haftası geride kalan Yunanistan Süper Lig'de ise 50 puanla zirvede yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)