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    PAOK, Shinji Kagawa'nın sözleşmesini feshetti

    PAOK, Shinji Kagawa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 12:46
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    PAOK, Shinji Kagawa'nın sözleşmesini feshetti

    PAOK, Shinji Kagawa'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

    Yapılan açıklamada, "Shinji Kagawa'nın sözleşmesi, karşılıklı anlaşarak feshedildi. Oyuncuya kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz."

    DAHA ÖNCE BEŞİKTAŞ'TA OYNADI

    Daha önce Borussia Dortmund, Manchester United ve Beşiktaş formaları giyen 32 yaşındaki oyuncunun yeni durağının MLS olacağı belirtildi.

    PAOK, Shinji Kagawa nın sözleşmesini feshetti #1

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