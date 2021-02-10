PAOK'un Cyle Larin pişmanlığı

Sezon başında Cyle Larin'in yerine Antonio Çolak'ı transfer eden Yunan ekibi PAOK, Hırvat oyuncudan beklediği katkıyı alamadı.

Beşiktaş'ta sezonun en büyük kazançlarından biri olan Cyle Larin'in, yaz aylarındaki talipleri büyük pişmanlık yaşıyor.

YUNAN BASINI: PAOK PİŞMAN

Yunan basınında yer alan haberlerde, sezon başında Kanadalı golcüyü isteyen PAOK'un, 2 milyon euroluk bonservis talebini ödemediği için üzgün olduğu belirtildi.

YERİNE ALINAN OYUNCU 1 GOL ATTI

Larin'in yerine Rijeka'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle Antonio Çolak'ı kadrosuna katan Yunan ekibi, beklediğini bulamadı.

Hırvat oyuncu ligde çıktığı 10 maçta sadece 1 kez ağları sarsarken, 2 milyon euro bonservis ödemedikleri Cyle Larin'in ise 12 golle ligde gol krallığına oynadığı vurgulandı.