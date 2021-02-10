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    PAOK'un Cyle Larin pişmanlığı

    Sezon başında Cyle Larin'in yerine Antonio Çolak'ı transfer eden Yunan ekibi PAOK, Hırvat oyuncudan beklediği katkıyı alamadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 11:05
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 11:22
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    PAOK'un Cyle Larin pişmanlığı

    Beşiktaş'ta sezonun en büyük kazançlarından biri olan Cyle Larin'in, yaz aylarındaki talipleri büyük pişmanlık yaşıyor.

    YUNAN BASINI: PAOK PİŞMAN

    Yunan basınında yer alan haberlerde, sezon başında Kanadalı golcüyü isteyen PAOK'un, 2 milyon euroluk bonservis talebini ödemediği için üzgün olduğu belirtildi.

    YERİNE ALINAN OYUNCU 1 GOL ATTI

    Larin'in yerine Rijeka'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle Antonio Çolak'ı kadrosuna katan Yunan ekibi, beklediğini bulamadı.

    Hırvat oyuncu ligde çıktığı 10 maçta sadece 1 kez ağları sarsarken, 2 milyon euro bonservis ödemedikleri Cyle Larin'in ise 12 golle ligde gol krallığına oynadığı vurgulandı.

    PAOK un Cyle Larin pişmanlığı #1

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