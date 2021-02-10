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- PAOK'un Cyle Larin pişmanlığı
PAOK'un Cyle Larin pişmanlığı
Sezon başında Cyle Larin'in yerine Antonio Çolak'ı transfer eden Yunan ekibi PAOK, Hırvat oyuncudan beklediği katkıyı alamadı.
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 11:05
- Güncelleme : 10.02.2021 - 11:22
Beşiktaş'ta sezonun en büyük kazançlarından biri olan Cyle Larin'in, yaz aylarındaki talipleri büyük pişmanlık yaşıyor.
YUNAN BASINI: PAOK PİŞMAN
Yunan basınında yer alan haberlerde, sezon başında Kanadalı golcüyü isteyen PAOK'un, 2 milyon euroluk bonservis talebini ödemediği için üzgün olduğu belirtildi.
YERİNE ALINAN OYUNCU 1 GOL ATTI
Larin'in yerine Rijeka'dan 3 milyon euro bonservis bedeliyle Antonio Çolak'ı kadrosuna katan Yunan ekibi, beklediğini bulamadı.
Hırvat oyuncu ligde çıktığı 10 maçta sadece 1 kez ağları sarsarken, 2 milyon euro bonservis ödemedikleri Cyle Larin'in ise 12 golle ligde gol krallığına oynadığı vurgulandı.